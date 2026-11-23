Una relación institucional, personal y política de vieja data, que comenzó cuando Juan Carlos Gossaín era gobernador de Bolívar y Dumek Turbay se desempeñaba como su director del Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar (Iderbol), encontró un nuevo capítulo en el Palacio de la Aduana, sede de la Alcaldía Mayor de Cartagena.

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Esta vez, el escenario fue la primera reunión oficial entre el alcalde Dumek Turbay y Juan Carlos Gossaín, embajador de Colombia en Francia, ante la Unesco y la OCDE, con el propósito de construir una ambiciosa agenda de cooperación y posicionamiento internacional de Cartagena, con especial énfasis en la promoción turística de la ciudad en Francia y el resto de Europa.

“Estamos superhonrados de recibir a nuestro embajador ante el Gobierno francés, la UNESCO y la OCDE. Juan Carlos es un amigo de la vida, de quien hemos aprendido mucho en el trasegar de la vida pública. Hoy nos honra con su visita y sabemos que nos va a representar con lujo de detalles”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Durante el encuentro, el mandatario distrital presentó una hoja de ruta que busca convertir la representación diplomática colombiana en una plataforma efectiva para abrir nuevos mercados turísticos, atraer visitantes, conectar empresarios y operadores internacionales, y proyectar las fortalezas históricas, culturales, patrimoniales y gastronómicas de La Heroica.

La respuesta del embajador dejó una frase que sintetiza el espíritu de la conversación y la apuesta que se quiere construir: “No quiero una Embajada de cócteles”, expresó Gossaín al alcalde, haciendo énfasis en que la diplomacia debe trascender los encuentros protocolarios y traducirse en resultados concretos, oportunidades y beneficios para los territorios.

“Los embajadores del gobierno de Abelardo de La Espriella tenemos una directriz clara: embajadas de trabajo. Eso conecta con convicciones personales, por lo que no queremos embajadas de cócteles y protocolos. Cualquier iniciativa debe convertirse en un programa colectivo, en hojas de ruta estratégicas. La gira de Cartagena en París no debe ser solo en Francia, sino también en Portugal, Italia, Alemania, Países Bajos y todas las embajadas colombianas en Europa”, afirmó Gossaín.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay indicó: “Vamos a coordinar y definir una agenda de trabajo con nuestro embajador. Sin lugar a dudas, mejor representados no vamos a estar. Es una oportunidad de oro para Cartagena. Estamos seguros de que, con esta representación diplomática, nuestra ciudad podrá fortalecer sus relaciones con Francia y abrir nuevas puertas para el turismo, la inversión y el desarrollo”.

Una Semana de Cartagena en París para conquistar Europa

Uno de los proyectos centrales presentados por el alcalde es la realización de una Semana de Cartagena en París, una estrategia de promoción turística internacional concebida para trascender una campaña convencional de publicidad y convertirse en una gran vitrina de la ciudad ante el mercado europeo.

“En mi condición de embajador de Colombia en Francia, es apenas natural que tenga un especial interés en estimular todas las actividades bilaterales que involucren a nuestro país y a Cartagena. En ese sentido, el turismo es fundamental”, dijo Juan Carlos Gossaín, embajador de Colombia en Francia.

La iniciativa busca posicionar a Cartagena no solamente en Francia, sino como un destino atractivo para viajeros de distintos países de Europa, aprovechando la proyección internacional de París y la capacidad de convocatoria de la Embajada para conectar a la ciudad con operadores turísticos, agencias de viajes, mayoristas, aerolíneas, empresarios, medios de comunicación y potenciales inversionistas.

La propuesta contempla tres jornadas principales, articuladas alrededor de experiencias comerciales, culturales e inmersivas.

El primer día estará dedicado al segmento empresarial (B2B), con encuentros y ruedas de relacionamiento entre representantes de Cartagena y operadores turísticos franceses, agencias, mayoristas y empresarios especializados en turismo de lujo, romance, cultura y experiencias.

El segundo día estará enfocado en el público viajero (B2C), mediante un portal inmersivo que permitirá a los asistentes vivir sensorialmente la esencia de Cartagena a través de cinco experiencias: Cartagena en movimiento, sol y playa, centro histórico, sabores y gastronomía, y ritmo y cultura.

La experiencia incluirá recursos audiovisuales, imágenes inmersivas de 360 grados, sonidos locales, aromas, interacción digital y degustaciones típicas, con el propósito de despertar el interés por conocer la ciudad y convertir la promoción en una intención real de viaje.

La agenda contempla también un cóctel VIP con entre 100 y 150 invitados, entre compradores internacionales, representantes de medios de comunicación, aliados institucionales y empresarios, en un espacio de relacionamiento y presentación de la oferta turística, cultural y gastronómica de Cartagena.

La estrategia estará acompañada de una campaña de convocatoria antes, durante y después del evento, con contenidos en francés, pauta segmentada, creadores de contenido y mecanismos de seguimiento para transformar el interés generado en reservas, visitas y oportunidades comerciales.

A propósito de esta gira, el embajador afirmó: “Uno de nuestros propósitos es superar la barrera de los 100 mil turistas franceses en Colombia, una cifra que hace mucho tiempo no logramos alcanzar. Y qué mejor momento para hacerlo que con una ciudad tan embellecida como está Cartagena”.

Seis frentes de cooperación internacional

En la reunión, Dumek Turbay puso sobre la mesa seis grandes frentes de cooperación que Cartagena busca desarrollar con instituciones francesas y organismos internacionales.

El primero contempla la cooperación descentralizada con Burdeos, particularmente en materia cultural, museística y ambiental. Entre las iniciativas está un memorando de entendimiento entre el Museo Histórico de Cartagena (MUHCA) y el Museo de Aquitania, para fortalecer la investigación y divulgación de la herencia africana y los vínculos históricos entre ambas ciudades. También se plantearon acciones de cooperación para mejorar la gestión sostenible de residuos en la zona insular de Barú.

El segundo frente está relacionado con cultura, bibliotecas y patrimonio. La propuesta incluye dotación de bibliotecas para los cinco nuevos megacolegios de Cartagena, fortalecimiento de la enseñanza del francés en instituciones educativas, formación especializada para el sector turístico y de artes y oficios, así como iniciativas para avanzar en la creación de un museo africano y la digitalización tecnológica del patrimonio histórico.

El tercer componente apunta a vivienda y adaptación climática. Aquí se busca explorar mecanismos de financiación para rehabilitar viviendas patrimoniales en el Centro Histórico, Getsemaní y San Diego, con el acompañamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). También se propone gestionar asistencia científica para validar los proyectos de defensa costera de Cartagena, mediante expertos de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco, y promover la adhesión de la ciudad a la coalición internacional Ocean Rise & Coastal Resilience.

El cuarto frente busca consolidar la relación de Cartagena con la Unesco y la protección del patrimonio mundial. La apuesta es avanzar desde la conmemoración de los 40 años de la declaratoria de Cartagena como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad hacia una agenda de protección y fortalecimiento institucional que tenga como horizonte los 500 años de la ciudad, en 2033.

En este punto, el Distrito propone llevar el caso Aquarela a la sede de la Unesco como una experiencia de recuperación y protección patrimonial, así como gestionar el acompañamiento de este organismo internacional a la agenda conmemorativa del quinto centenario de Cartagena.

El quinto frente tiene como protagonistas a los jóvenes cartageneros y la OCDE. La iniciativa busca abrir espacios para que estudiantes y profesionales de la ciudad participen en misiones, encuentros y foros internacionales, accedan a pasantías en París y puedan beneficiarse de oportunidades de formación y empleo.

Finalmente, el sexto componente está enfocado en Transcaribe, con una propuesta de cooperación técnica para modernizar su software administrativo. Para ello, se plantea explorar el acompañamiento de entidades como Expertise France y la AFD, además de empresas francesas especializadas en sistemas de transporte.

París, puerta de entrada al mercado europeo

La apuesta de Cartagena por Francia tiene una justificación estratégica. París representa una vitrina internacional para el turismo, la cultura y los negocios, pero también una plataforma desde la cual se pueden establecer conexiones con otros mercados europeos.

En ese sentido, el Distrito busca aprovechar la conectividad aérea internacional de Cartagena, sus conexiones con diferentes ciudades del mundo y la presencia de cadenas hoteleras francesas en la ciudad, para avanzar hacia nuevas oportunidades de conectividad y comercialización.

Entre las metas planteadas está trabajar para que en 2027 pueda materializarse una conexión aérea directa entre París y Cartagena, un objetivo que permitiría fortalecer la llegada de viajeros europeos y ampliar las posibilidades de intercambio turístico y empresarial.

La agenda también tiene como telón de fondo el crecimiento del sector turístico cartagenero y el horizonte de 2033, cuando la ciudad cumplirá 500 años de fundación. La intención es que esa conmemoración tenga una dimensión internacional y cuente con aliados estratégicos que contribuyan a proyectar a Cartagena como una ciudad de patrimonio, cultura, turismo y oportunidades.

“El intercambio comercial y económico es un tema fundamental. El presidente De La Espriella ha sido enfático en que debemos trabajar por atraer inversión extranjera y, sin lugar a dudas, Cartagena es un lugar propicio para lograrlo”, expuso el embajador Juan Carlos Gossaín.

La primera reunión oficial en el Palacio de la Aduana marca así el inicio de una agenda que pretende convertir la diplomacia en una herramienta de desarrollo territorial. Una apuesta para que Cartagena no solamente sea reconocida en Europa por su historia y belleza, sino también por su capacidad de generar negocios, atraer inversión, promover su cultura y conquistar nuevos viajeros.