Rescatan a colombiana víctima de trata de personas en México. Imagen de referencia

Una colombiana fue rescatada por las autoridades mexicanas luego de que el Consulado General de Colombia en Ciudad de México alertara a la Fiscalía del estado de Puebla y solicitara su intervención para localizarla, tras conocer que la mujer era presuntamente víctima de trata de personas.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades colombianas, la mujer permanecía privada de su libertad, bajo vigilancia y sometida a explotación sexual.

Tras recibir la alerta, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres realizó un operativo en un inmueble ubicado en la colonia Aquiles Serdán, donde logró ponerla a salvo.

Durante el procedimiento fueron detenidas dos personas identificadas como José Miguel N., de 41 años, y Tania Yenin N., de 40 años, quienes son investigadas por su presunta responsabilidad en estos hechos y podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión, de acuerdo con la legislación aplicable.

La mujer recibió atención médica y quedó bajo acompañamiento de las autoridades, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que fue captada y sometida a explotación sexual.