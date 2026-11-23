Un total de 1.955 kilogramos de materiales aprovechables fueron recuperados durante las jornadas del Bando de las Fiestas de Independencia y el Bololó del Arsenal.

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La recuperación de estos materiales fue posible gracias a un trabajo articulado entre la Secretaría General y las organizaciones de recicladores Eco Transformar, Recicla por Cartagena, Mundo Ambiente y ORM, cuyos equipos realizaron la recolección y clasificación de los residuos para facilitar su reincorporación a las cadenas de aprovechamiento.

Del material recuperado, 485 kilogramos fueron de de aluminio, 350 kilogramos de Plástico y 1.120 kilogramos de chatarra.

La iniciativa contó también con el apoyo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), seccional Bolívar, y TRASO Colectivo de Transformación Social, aliados en el desarrollo de esta labor de aprovechamiento de residuos.

Limpieza permanente

De manera paralela, la Secretaría General mantuvo el acompañamiento a las labores de aseo y recuperación de los espacios. La Cuadrilla del Alcalde y los supervisores de Servicios Públicos, con el apoyo operativo de la empresa prestadora del servicio de aseo Pacaribe, estuvieron presentes durante las jornadas, con equipos de trabajo desplegados para atender las necesidades de limpieza y mantener las condiciones de los sectores intervenidos.

“La gestión de los residuos sólidos tiene siempre un lugar en la planeación y el desarrollo de nuestros eventos. El trabajo con las organizaciones de recicladores permite recuperar materiales que todavía tienen valor y reducir la cantidad de desechos que termina en el relleno sanitario es clave para la sostenibilidad ambiental del Distrito”, destacó la secretaría General, María Patricia Porras Mendoza.

Durante los días de fiestas, la jornada articuló labores de recolección selectiva con la operación de limpieza, dos frentes de trabajo necesarios para atender los residuos que se generan durante las celebraciones.