Este nombramiento se le hizo a una persona sin experiencia: Catalina Navas

Este lunes, 23 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, Catalina Navas, coordinadora de la red de talleres de escritura creativa y tertulias literarias de relato de la Biblioteca Nacional, habló sobre la salida de la exdirectora Julia Daza, quien fue declarada insubsistente el pasado viernes.

La funcionaria analizó el impacto institucional y el ambiente laboral que se vivió durante los 50 días de administración de Daza, señalando las fallas en el manejo técnico de la entidad y las múltiples renuncias de equipos clave dentro del sector cultural.

Razones detrás de la salida de Julia Daza

Navas explicó su vínculo laboral de dos años con la entidad, donde lidera una red que agrupa a más de 150 organizaciones de escritores y lectores en el país, y se refirió a los motivos que habrían precipitado la declaratoria de insubsistencia de la exdirectora.

“Creo que no me corresponde a mí hacer esas aventuraciones, pero pues creo que también se debió a no acatar la medida cautelar del Tribunal de Cundinamarca, pensaría yo”, apuntó.

Asimismo, aclaró el alcance de su conocimiento frente a las decisiones directas tomadas desde la cartera ministerial: “Pero no conozco las disposiciones de la ministra, entonces no les podría decir”, sostuvo.

Un cargo técnico frente a la “espectacularización”

Frente a las situaciones ocurridas durante la llegada de Daza, entre ellas, reproducir una canción de campaña de Abelardo de la Espriella para que los funcionarios hicieran una pasarela y dejar expuesta una edición de La Vorágine, Catalina Navas señaló que esto reflejaba una falta de conocimiento sobre de la entidad.

“El cargo de la dirección de la Biblioteca Nacional no ha sido un cargo político, es más bien un cargo técnico que tiene una gran responsabilidad de conservación, de estar al frente de las políticas de lectura en Colombia”, explicó.

Además, cuestionó los criterios con los que se realizó su designación y la manera en que asumió la dirección: “Este nombramiento se le había hecho a una persona que no tenía la experiencia y que desconocía mucho el sector. Ella llega como con afán de espectacularización de la política”.

En ese sentido, resaltó que la institución requiere un liderazgo especializado porque la mayoría de su personal lleva entre 5 y 10 años al frente de los procesos, refiriéndose a la situación actual de una de las áreas clave:

“Hablo por ejemplo de la persona que coordinaba la red de bibliotecas públicas que en este momento está en crisis porque no se han asignado los recursos necesarios para la ejecución del convenio de asociación que garantiza el pago a los contratistas”, alertó.

Sobre el episodio de la canción reproducida el primer día de gestión de Daza: “Llega la exdirectora Julia Daza con este espectáculo político de la canción de Miller Soto, le pide a la gente que cante. Estaba muy desconectado de lo que usualmente era el sector cultura y la Biblioteca Nacional”, señaló.

Renuncias masivas en 50 días

A pesar de las denuncias por el mal ambiente laboral y las inconsistencias en la acreditación de su experiencia, Navas cuestionó el enfoque con el que están operando algunos funcionarios del Gobierno.

“Sus funcionarios están confundiendo contundencia, vehemencia, que son unas cosas que funcionan muy bien para ganar elecciones, para recibir atención en redes, pero para gobernar no. Con un manejo que desconoce los sectores y desconoce el trabajo de las personas”, afirmó.

Además, detalló la salida del personal durante este periodo y advirtió sobre las consecuencias a largo plazo para la entidad.

“Desde la llegada de la exdirectora, renunció todo el equipo de comunicaciones que se había destacado por hacer un trabajo impecable en redes, renunció el equipo jurídico, renunció la directora de la red de bibliotecas públicas”, enumeró.

Finalmente, mencionó que la pérdida de este talento dejó un vacío difícil de revertir.

“En esos 50 días, el daño que se le hizo al equipo en términos de menoscabo de los procesos y del trabajo que hacía la gente que conocía lo que se estaba haciendo. Se traduce en esta cantidad de renuncias que ya no se van a poder solucionar, porque ya están por fuera”, puntualizó.

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