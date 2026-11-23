Tres de las voces más influyentes y recordadas de la radio musical en Colombia, Tato Cepeda, Rafa Cifuentes y Montoya, se reunirán para presentar en vivo su aclamado proyecto ‘MásDe40’.

Este show promete revivir los momentos más memorables de sus trayectorias y ofrecer una velada cargada de risas, nostalgia y revelaciones inéditas. Los protagonistas confirmaron que se presentarán “sin filtro” para ofrecer un espacio divertido y sin censuras.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la página web de Ticketmaster Colombia (Compre aquí). La función contará con varios invitados especiales.

Fecha, lugar y precio de las entradas

La cita para asistir a este show en vivo está programada para el próximo 28 de noviembre de 2026. El escenario elegido para el evento será el Teatro Orígenes de la Universidad EAN, ubicado en Bogotá. La función dará inicio puntualmente a las 8:00 p. m.

Las entradas para asistir a la función de ‘MásDe40’ ya se encuentran disponibles para el público general. El proceso de adquisición se puede realizar de manera digital a través de la plataforma oficial de Ticketmaster Colombia.

El valor de la boletería se ha fijado en $90.000 pesos, valor al cual se le debe sumar el costo adicional por el servicio de la ticketera y contará con sillitería numerada.

LINK OFICIAL

Si no se quiere quedar sin los mejores lugares, realice su compra de ‘MásDe40’ de inmediato AQUÍ.

https://www.ticketmaster.co/event/mas-de-40

Escuche EN VIVO Caracol Radio: