Antioquia

El Ejército Nacional ha intensificado los operativos contra el Clan del Golfo que afectan a esa estructura armada en Antioquia. Armas incautadas y personas capturadas hacen parte de las acciones reportadas este sábado en el Norte y Oriente del departamento.

El primer caso fue expuesto luego del combate que sostuvieron las tropas de la Cuarta Brigada con el Clan del Golfo en el municipio de Yarumal. Allí dieron de baja a dos hombres y se incautaron cuatro fusiles, 14 proveedores, 1.077 cartuchos, equipos de comunicaciones y material de intendencia.

Recordemos que esta estructura está adelantando un plan de expansión desde el norte de Antioquia hacia Anorí en el nordeste.

Mientras que en el municipio de Nariño la Cuarta Brigada informó que capturó a alias Metralleta, cuarto en la línea de mando de la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo que lidera alias Marcial. En la acción se incautaron dos pistolas, una escopeta, 16 cartuchos y un teléfono celular.