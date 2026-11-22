En desarrollo de actividades de registro y control adelantadas por las patrullas de vigilancia en diferentes sectores de Cartagena, la Policía Nacional capturó a cuatro presuntos expendedores de estupefacientes que, al parecer, dinamizaban el tráfico local de drogas en parques y zonas residenciales de la ciudad.

Capturado en el barrio El Pozón con más de 600 dosis de marihuana

En el marco de la lucha contra el tráfico de estupefacientes, uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) capturaron en flagrancia, en la calle Santa Isabel del barrio El Pozón, a alias ‘Omar’, de 18 años, a quien le fueron incautadas más de 600 dosis de marihuana, listas para su comercialización.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En la vía Mamonal, capturado alias ‘Kike’ con 400 dosis de bazuco

Durante actividades de registro y control en el sector El Arca, en la vía Mamonal, y gracias a información suministrada por la ciudadanía, fue capturado alias ‘Kike’, de 35 años, a quien le fueron incautadas 400 dosis de bazuco, presuntamente destinadas para su comercialización.

Capturada por presunta comercialización de marihuana y bazuco

En el sector conocido como El Hueco, del barrio 3 de Junio, las patrullas de vigilancia capturaron a alias ‘Mayo’, quien, presuntamente, se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes. Durante el procedimiento le fueron incautadas más de 40 dosis de bazuco y 30 dosis de marihuana, listas para su distribución.

Cae alias ‘El Gabi’ en el barrio Santa Mónica

Finalmente, en la carrera 71 del barrio Santa Mónica, fue capturado alias ‘El Gabi’, de 27 años, quien, al parecer, se encontraba expendiendo más de 100 dosis de cocaína.

Los cuatro capturados y las sustancias estupefacientes incautadas fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares en las que se definirá su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, destacó que, en lo corrido del año, han sido capturadas 2.394 personas por el delito de tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 891 kilogramos de sustancias alucinógenas, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

La Policía Nacional en Cartagena intensifica los operativos para combatir el tráfico de estupefacientes e invita a la ciudadanía a suministrar información oportuna y veraz que permita contrarrestar este delito, a través de la línea de emergencia 123, el número celular 321 394 6246 o el correo electrónico sijin.mecar@policia.gov.co.