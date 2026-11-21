El arte se convirtió en una herramienta para promover el cuidado del medio ambiente en el barrio Luis Carlos Galán, donde Veolia y la artista Marion VE entregaron un nuevo mural con mensajes de conciencia ambiental. La obra busca fortalecer el sentido de pertenencia de los habitantes y motivar mejores prácticas para mantener limpio el entorno.

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La intervención lleva el mensaje “Luis Carlos Galán Brilla Cuando Sonríes… Cuídalo” y fue elaborada con pinturas ecológicas. La actividad también incluyó espacios pedagógicos en los que se recordó a los residentes la importancia de disponer adecuadamente los residuos, respetar los horarios de recolección y separar los materiales que pueden aprovecharse mediante el reciclaje.

Como parte de la jornada, los colaboradores de Veolia realizaron labores de limpieza y habilitaron la Ecotienda, mediante la cual se recogieron 855 kilogramos de materiales aprovechables que fueron intercambiados por alimentos no perecederos. Adicionalmente, se retiraron 3,8 toneladas de residuos mixtos para su disposición final.

La actividad terminó con un sancocho comunitario, que reunió a los habitantes y participantes en un espacio de integración alrededor del compromiso con el territorio.

Yolanda González Puente, gerente general de Veolia, señaló que estas iniciativas buscan combinar educación, cultura y acciones ambientales para contribuir a una ciudad más limpia y sostenible. La empresa destacó que el cuidado de los espacios públicos requiere la participación conjunta de las comunidades, las instituciones y sus aliados.