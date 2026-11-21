Rionegro- Antioquai

La Policía Antinarcóticos reportó la incautación de un cargamento de cocaína en el aeropuerto internacional de Rionegro en el Oriente de Antioquia. La droga tenía como destino la ciudad de Punta Cana en República Dominicana.

Según el Coronel Pedro Pablo Astaiza, Director de Antinarcóticos, encargado, en total fueron hallados 174 kg del alcaloide ocultos en ocho maletas y que, gracias a inspección no intrusiva, fueron individualizados el equipaje y un perro antinarcótico logró ubicar la droga.

“Y el uso de sistemas de inspección de equipajes, la dirección de antinarcóticos, detectó el cargamento ilícito. Los pasajeros asociados a estas maletas no abordaron el vuelo y se activaron alertas operacionales para evitar su salida del país por otros aeropuertos”.

Según el oficial, este alijo tenía un valor cercano a los mil millones de pesos y se podían obtener 435.000 dosis de cocaína.