La policía incautó 174 kg de cocaína en ocho maletas en el aeropuerto de Rionegro, Antioquia
Los pasajeros asociados a estas maletas no abordaron el vuelo con destino a Punta Cana en República Dominicana.
Rionegro- Antioquai
La Policía Antinarcóticos reportó la incautación de un cargamento de cocaína en el aeropuerto internacional de Rionegro en el Oriente de Antioquia. La droga tenía como destino la ciudad de Punta Cana en República Dominicana.
Según el Coronel Pedro Pablo Astaiza, Director de Antinarcóticos, encargado, en total fueron hallados 174 kg del alcaloide ocultos en ocho maletas y que, gracias a inspección no intrusiva, fueron individualizados el equipaje y un perro antinarcótico logró ubicar la droga.
“Y el uso de sistemas de inspección de equipajes, la dirección de antinarcóticos, detectó el cargamento ilícito. Los pasajeros asociados a estas maletas no abordaron el vuelo y se activaron alertas operacionales para evitar su salida del país por otros aeropuertos”.
Según el oficial, este alijo tenía un valor cercano a los mil millones de pesos y se podían obtener 435.000 dosis de cocaína.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...