Cartagena de Indias vuelve a poner su nombre en el mapa de los grandes acontecimientos deportivos internacionales. El Gran Malecón del Mar fue protagonista, junto a otros escenarios costeros, de The Great World Race, una competencia que reúne a corredores internacionales en un desafío extraordinario: completar siete maratones, en siete continentes, durante siete días consecutivos.

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La capital de Bolívar fue el único destino de Sudamérica incluido en el recorrido de esta prueba de resistencia, que conecta siete territorios del planeta: la Antártida, África, Australia, Asia, Europa, Sudamérica y Norteamérica. Cartagena recibe la sexta y penúltima etapa de la competencia, después de un recorrido que ha llevado a los participantes por escenarios tan diversos como Wolf’s Fang, Ciudad del Cabo, Perth, Singapur y el Algarve, en Portugal.

El reto consistió en completar los 42,2 kilómetros de una maratón oficial sobre un circuito costero de la ciudad. Una prueba con una dificultad adicional por las condiciones de temperatura y humedad características del Caribe colombiano, especialmente cuando los atletas llegan con el desgaste físico acumulado de cinco maratones anteriores y miles de kilómetros recorridos entre continentes.

No se trata solamente de correr una maratón. Los participantes deben demostrar capacidad de recuperación, resistencia física y fortaleza mental para afrontar una nueva jornada de competencia después de cinco días de exigencia ininterrumpida. Tras su paso por Cartagena, la caravana internacional partirá hacia Miami, Estados Unidos, donde se disputará la séptima y última etapa de este desafío mundial.

La presencia de The Great World Race representa también una vitrina para Cartagena como escenario de competencias deportivas de alcance internacional. Su condición de ciudad costera, su atractivo turístico y su capacidad para recibir acontecimientos de proyección global la convierten en un escenario singular para una prueba que pone a sus participantes frente a algunos de los desafíos geográficos y climáticos más diversos del planeta.

Con esta sexta etapa, Cartagena no solo hace parte de una ruta que atraviesa los siete continentes: se convierte en el punto de encuentro sudamericano de una experiencia deportiva que lleva al límite la resistencia humana y que encuentra en el Caribe colombiano uno de sus últimos grandes desafíos antes de la meta final.

Siete continentes. Siete maratones. Siete días. Y Cartagena de Indias como protagonista de una de las experiencias de resistencia más extraordinarias del calendario deportivo internacional.