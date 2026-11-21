El Ejército Nacional y la Policía adelantan campañas de seguridad en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, con el propósito de acompañar a la población civil, promover entornos seguros y fortalecer la sana convivencia.

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Las actividades son desarrolladas por el Batallón de Infantería de Selva N.° 48 Prócer Manuel Rodríguez Torices, adscrito a la Brigada 19, en coordinación con la Alcaldía de Santa Rosa y la Policía de Bolívar.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, estas acciones hacen parte de un trabajo articulado entre las instituciones para acercarse a las comunidades y contribuir a la tranquilidad, el bienestar y la seguridad de los habitantes de esta zona del departamento.