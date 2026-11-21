Tras más de dos décadas de espera, Cartagena está cada vez más cerca de contar con un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT). La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación, recibió concepto favorable del Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTP) al proyecto de revisión general del instrumento.

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El acto protocolario de entrega y socialización del concepto se llevó a cabo hoy en el Palacio de la Aduana, con la presencia de la alcaldesa encargada, María Patricia Porras; el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza; el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Milton Pereira; integrantes del equipo de la Secretaría de Planeación y consejeros del CTP.

“El Consejo Territorial de Planeación Distrital de Cartagena de Indias emite concepto favorable al Proyecto de Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena de Indias, presentado por la Administración Distrital el 3 de octubre de 2026, en cumplimiento de la función que le asigna el numeral 3 del artículo 24 de la Ley 388 de 1997”, señala un aparte del documento entregado por esta instancia de participación ciudadana.

En su pronunciamiento, el CTP reconoció el trabajo técnico e institucional de la Secretaría de Planeación, así como la apertura de espacios que permitieron a ciudadanos, organizaciones y sectores sociales aportar a la construcción de la propuesta. También destacó que el proyecto incorpora nuevos enfoques y herramientas para orientar el desarrollo urbano, rural e insular de Cartagena.

Entre los aspectos destacados por el CTP se encuentran la incorporación de la Estructura Ecológica Principal como “determinante de primer nivel”, la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, el enfoque de proximidad, el Sistema Distrital del Cuidado y los instrumentos para la legalización y el mejoramiento integral de barrios de origen informal.

Eduardo Pastrana, presidente del Consejo Territorial de Planeación, afirmó: “Hemos entregado el concepto dentro de los términos establecidos por la ley, con un sentido favorable. Además, presentamos más de 100 recomendaciones, producto de las mesas de participación, que responden a las necesidades de nuestro territorio y buscan fortalecer este instrumento de planificación”.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay expuso: “Después de 25 años, en ‘la Cartagena de las primeras veces’, por fin se radicará por primera vez el proyecto de revisión general del nuevo POT ante el Concejo Distrital, para su estudio y aprobación, tras el concepto del CTP. A sus consejeros la más profunda gratitud por su seriedad, responsabilidad e interés por el futuro de nuestra ciudad”.

Es importante resaltar que la Secretaría de Planeación sostuvo varias mesas de trabajo con el Consejo Territorial de Planeación, en las que presentó información relacionada con el proyecto y atendió más de 80 inquietudes formuladas por los consejeros, contribuyendo al análisis de la propuesta y a la emisión del concepto.

El secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, señaló que: “Este concepto favorable nos acerca más a hacer realidad el nuevo POT y a saldar una deuda histórica con Cartagena. Este instrumento, construido con los cartageneros, permitirá orientar el crecimiento de la ciudad, proteger sus recursos naturales, reducir las brechas entre sus territorios y generar mejores condiciones de vida para sus habitantes”.

Las transformaciones que propone el nuevo POT para Cartagena

La revisión general del POT establece una hoja de ruta para orientar el desarrollo del Distrito hacia el año 2040, con una visión que integra las dimensiones urbana, rural e insular. Su propósito es responder a problemas acumulados durante años y establecer reglas e instrumentos para un crecimiento más organizado, con protección ambiental, gestión del riesgo y mejores oportunidades para sus habitantes.

Uno de sus componentes centrales es el mejoramiento integral de barrios. La propuesta identifica 126 ámbitos que requieren intervenciones diferenciadas, de acuerdo con sus condiciones y necesidades. Para ello contempla herramientas como la legalización urbanística, la titulación de predios, el mejoramiento de viviendas y los Planes de Gestión del Hábitat. La matriz del Programa de Ejecución plantea metas de legalizar 500 hectáreas, formular 12 Planes de Gestión del Hábitat y mejorar 12.000 viviendas, con una inversión estimada de $401.380 millones.

En la Cartagena rural e insular, el proyecto propone formular 34 Unidades de Planificación Rural (UPR): 29 para centros poblados y cinco para asentamientos dispersos. Estas herramientas permitirán estudiar con las comunidades las condiciones de cada territorio y orientar decisiones sobre vivienda, vías, servicios básicos, equipamientos, espacio público y actividades productivas.

La propuesta también incorpora nuevas posibilidades para aprovechar y transformar el suelo urbano. Define las actividades que pueden desarrollarse en cada sector y las condiciones de edificabilidad, es decir, cuánto y cómo se puede construir. En materia de renovación urbana introduce la revitalización, junto con el redesarrollo, como modalidades para intervenir sectores que tienen potencial de reorganización y aprovechamiento.

Estas oportunidades están vinculadas a obligaciones urbanísticas: quienes accedan a un mayor aprovechamiento del suelo deberán contribuir, en esa misma medida, a generar espacios para el beneficio colectivo.

Otro de los enfoques incorporados es el de proximidad, que busca acercar a las personas a servicios y actividades esenciales como educación, salud, empleo, comercio y recreación. Esta visión se relaciona con el modelo de ciudad de 15 y 10 minutos.

La protección de los ecosistemas estratégicos y del patrimonio cultural, la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo también atraviesan la propuesta.

Un proceso técnico y participativo

La construcción del POT se desarrolló a través de distintas etapas técnicas y espacios de participación ciudadana. Durante el diagnóstico y la formulación se realizaron más de 250 mesas de trabajo con comunidades, grupos poblacionales, academia, gremios, instituciones y sectores productivos, que contaron con la participación de más de 5.300 personas. La propuesta resultante recibió la aprobación del Consejo de Gobierno el 24 de julio.

Luego se adelantó la concertación ambiental con Cardique y EPA Cartagena, que concluyó el 2 de octubre e incorporó determinantes y disposiciones para la protección ambiental, la gestión del territorio y el cuidado de los recursos naturales.

Superada esta etapa, el proyecto fue presentado al CTP para su estudio y concepto. De manera paralela, la Secretaría de Planeación inició jornadas de socialización y divulgación de la propuesta consolidada con distintos sectores de la ciudad, en cumplimiento de la Ley 388 de 1997.

Hoy, con la emisión del concepto favorable, la Secretaría de Planeación revisará las recomendaciones formuladas por el CTP y, posteriormente, radicará la propuesta ante el Concejo Distrital, corporación que tendrá a su cargo su estudio y aprobación, último paso para hacer realidad el nuevo POT.