La Plaza de Todos de Cartagena será escenario el próximo domingo 29 de noviembre de la celebración del Cumpleaños del Señor Jesucristo, un encuentro organizado por la Confederación Internacional de Teoterapia (ICT), a través de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia (CEPC).

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La actividad está prevista para comenzar a las 5:30 p. m. y contará con una programación artística y cultural que busca transmitir un mensaje de fe, esperanza y unidad familiar. Entre las presentaciones anunciadas se encuentran villancicos, grupos de alabanza, danzas, obras de teatro y espectáculos de juegos pirotécnicos.

Guillermo Rodríguez, director de la Territorial Costa Sur de la ICT, explicó que esta celebración se realiza desde hace 35 años en más de 50 países. En Cartagena, la iniciativa lleva el nombre de ‘La Fiesta de Todos’ y pretende convocar a familias de distintos sectores para compartir una jornada alrededor de la música, el arte y la reflexión espiritual.

De acuerdo con los organizadores, el evento busca ofrecer una representación artística del nacimiento de Jesús y promover valores como el respeto, el amor y la convivencia. Para esta edición, la expectativa es recibir a más de 10.000 asistentes en el escenario ubicado en la ciudad.

Las invitaciones se entregan mediante donación voluntaria. Quienes deseen conocer las condiciones de ingreso pueden comunicarse a través de WhatsApp al número 300 624 7591.

La celebración hace parte de las actividades con las que la organización busca dar la bienvenida a la temporada navideña en Cartagena.