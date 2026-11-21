Momentos de preocupación vivieron los habitantes del barrio Olaya Herrera, en Cartagena, luego de que una babilla de gran tamaño fuera vista durante la noche del jueves 19 de noviembre en el sector Rafael Núñez, cerca de la Vía Perimetral.

Ingresa la grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El hecho se registró hacia las 11:00 de la noche, cuando residentes de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un animal que inicialmente confundieron con un caimán.

Tras recibir el llamado de la comunidad, integrantes de la Guardia Ambiental Colombiana llegaron al lugar y confirmaron que se trataba de una babilla. El ejemplar permanecía en un área cercana a una cancha y un canal, por lo que los funcionarios aseguraron el perímetro para evitar que los habitantes se acercaran mientras adelantaban las labores de rescate.

El procedimiento terminó sin personas lesionadas ni afectaciones al animal. Posteriormente, la babilla fue trasladada al Centro de Atención y Valoración (CAV) del Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena, donde recibe una revisión médico-veterinaria antes de su posterior liberación en un hábitat natural.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades ambientales recomiendan a la ciudadanía mantener distancia, evitar acercarse para tomar fotografías y no intentar capturar, alimentar o agredir a los animales silvestres. También insisten en reportar oportunamente estos avistamientos para que sean atendidos por personal especializado.