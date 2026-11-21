La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, bajo la dirección de Robinson Casarrubia Cardona, realizó la primera Mesa de Gobernanza Territorial 2026, en el marco del proyecto _Fortalecimiento de las Competencias en Gobernanza Territorial: Una Perspectiva de Súper Ciudad_, desarrollado en Convenio con la Corporación Universitaria Rafael Núñez (UNINÚÑEZ).

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El encuentro tuvo lugar en el Salón Vicente Martínez Martelo de la Alcaldía Mayor de Cartagena y contó con la participación de 33 actores estratégicos del territorio, entre ellos representantes del sector público y privado, gremios, organizaciones sociales, sociedad civil y academia, quienes compartieron sus conocimientos, experiencias y perspectivas frente a los desafíos y oportunidades para el desarrollo de la ciudad.

La mesa tuvo como propósito realizar una evaluación participativa de las apuestas estratégicas de Cartagena, a partir de la revisión de indicadores, metas, compromisos y resultados de las vigencias 2024, 2025 y 2026, tomando como referente la Agenda Prospectiva Cartagena Superciudad 2040.

Durante el encuentro, los participantes identificaron los avances y resultados de sus respectivos sectores, reconocieron necesidades y brechas existentes y formularon propuestas orientadas al mejoramiento de los indicadores y al cumplimiento de las apuestas estratégicas de ciudad.

Asimismo, se avanzó en la construcción de compromisos sectoriales para promover la corresponsabilidad, la articulación interinstitucional y el trabajo conjunto entre los diferentes actores que inciden en el desarrollo de Cartagena.

La metodología de trabajo contempló cuatro momentos: contextualización de los antecedentes y las apuestas estratégicas; revisión sectorial de avances y evidencias; análisis de brechas y factores explicativos mediante la matriz DOFA; y priorización de acciones de mejora, con responsables propuestos, plazos, metas e indicadores de seguimiento.

De igual manera, se incorporó el enfoque transversal de juventudes, destacando la importancia de su participación e incidencia en la construcción de las agendas territoriales y en los procesos de toma de decisiones públicas.

Carlos Vitola, representante del Consejo de Cultura, afirmó: “Nos vamos con la información, además de eso, con una participación específica por área, debido a que aquí están participando todas las instancias, desde el sector privado, público e institucional. Y nos vamos felices de ese espacio porque sentimos que nos han escuchado, pero además de eso, seguimos construyendo una superciudad. En este sentido, estaremos atentos a las siguientes mesas para seguir participando y construyendo ciudad”.

Esta iniciativa da continuidad al proceso de las Mesas de Gobernanza Territorial. En 2024, el trabajo estuvo enfocado en la identificación de apuestas estratégicas y la construcción de una visión prospectiva de ciudad; en 2025, se avanzó en el seguimiento de indicadores y compromisos; y para 2026, el propósito es profundizar en la evaluación de resultados, identificar oportunidades de mejora y formular propuestas que contribuyan a una gestión territorial más efectiva y participativa.

Adriana Corena, directora ejecutiva de COTELCO, capítulo Cartagena y Bolívar, manifestó: “Aplaudimos ese tipo de espacios donde tenemos la posibilidad de compartir y articular acciones desde lo gremial, las instituciones y el sector educativo, sobre los grandes retos que tiene la ciudad, pero también las oportunidades para crecer y cambiar esos indicadores que presentan retos en la actualidad”.

Con este espacio, la Escuela de Gobierno y Liderazgo reafirma su compromiso con la promoción del diálogo, la participación y la articulación entre los diferentes sectores, reconociendo que el desarrollo de Cartagena requiere del trabajo conjunto entre las instituciones, las organizaciones, los sectores productivos y la ciudadanía.

Robinson Casarrubia, director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, señaló: “Haciendo de este ejercicio algo muy productivo, para así poder convertir a Cartagena en una superciudad. Seguiremos trabajando mancomunadamente, articulando colectivamente con todos los sectores de la ciudad, incluyendo el sector de la academia, para que así podamos cumplir esta agenda prospectiva Cartagena 2033”.

Construir una Cartagena Superciudad es una responsabilidad compartida. Por eso, a través de la gobernanza, el diálogo y la corresponsabilidad, se continúa promoviendo la participación de los diferentes actores en la construcción de una ciudad con más oportunidades y desarrollo para todos.