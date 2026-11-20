Con la entrega oficial de siete resoluciones expedidas por el Ministerio de Educación Nacional el 13 de noviembre de 2026, La Universidad de Cartagena recibió nuevas noticias que representan avances en el reconocimiento de la calidad de sus programas académicos y en la actualización de su oferta de formación de posgrado.

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Entre los principales resultados se encuentran el otorgamiento de dos nuevas acreditaciones en alta calidad, la renovación de este reconocimiento para otros dos programas, la aprobación del registro calificado del Doctorado en Derecho y la renovación de los registros calificados de las especializaciones en Finanzas y Gestión Gerencial, con la incorporación de la modalidad virtual.

Cuatro programas con acreditación en alta calidad

En materia de acreditación, el MEN otorgó por primera vez este reconocimiento al Doctorado en Toxicología Ambiental (Resolución N°031314 ), por un periodo de ocho años, y al programa de Contaduría Pública (Resolución N°031317) , por seis años. Ambos se ofrecen en modalidad presencial en Cartagena.

A estos nuevos reconocimientos se suman las renovaciones de acreditación en alta calidad de los programas de Medicina, por diez años (Resolución N°031125), y de Ingeniería de Sistemas, por seis años (Resolución N°031308 ), también ofrecidos en modalidad presencial en Cartagena. Estas decisiones son resultado de los procesos de aseguramiento de la calidad que adelanta la institución, mediante la autoevaluación y el mejoramiento continuo de sus programas.

Nuevo Doctorado en Derecho

Sumado a esto, el Ministerio otorgó el registro calificado al Doctorado en Derecho (Resolución N° 031080), que se ofrecerá en modalidad presencial en Cartagena. La aprobación de este nuevo programa representa un avance para el fortalecimiento de la formación doctoral en la región y amplía las oportunidades de formación avanzada en el campo jurídico. El programa otorgará el título de Doctor(a) en Derecho, y su estructura académica contempla 103 créditos, distribuidos en una duración estimada de seis semestres, con periodicidad de admisión semestral.

El registro calificado fue concedido por un periodo de siete años, luego de revisar la solicitud presentada por la Universidad a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES). La autorización establece una admisión inicial de 20 estudiantes para el primer periodo académico y habilita a la institución para avanzar en la incorporación de este nuevo programa a su oferta de posgrados.

Finanzas y Gestión Gerencial incorporan modalidad virtual

Por otro lado, se aprobaron los registros calificados de las especializaciones en Finanzas (Resolución N°031232) y Gestión Gerencial (Resolución N°031234). En ambos programas se actualizó el plan de estudios, con una reducción de 30 a 24 créditos académicos, y se incorporó la modalidad virtual, con capacidad prevista para 100 estudiantes en el primer periodo.

Para ambos programas la oferta continuará en Cartagena y cesará en Magangué y Cereté, por lo cual la institución contempla medidas de transición para garantizar la continuidad y culminación de los estudios de las cohortes que ya iniciaron sus procesos formativos en esas sedes.

Estas buenas nuevas respaldan el trabajo académico del alma mater y reafirman su compromiso con el mejoramiento continuo, la consolidación de sus programas y el fortalecimiento de una oferta de educación superior pertinente y de calidad.