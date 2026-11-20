TransCaribe rechazó la interpretación de una publicación de la página Retenes Cartagena, que mostró imágenes de varios buses transportados en grúas y los presentó como vehículos que estarían fuera de servicio por supuestas fallas mecánicas. La entidad explicó que se trata de 35 unidades nuevas que llegaron desde China y que hacen parte del proceso de ampliación de la flota del sistema.

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El traslado comenzó el pasado 17 de noviembre en el muelle de COMPAS, ubicado en el barrio El Bosque, desde donde los vehículos están siendo movilizados hasta el patio taller número dos. Allí deberán cumplir labores de alistamiento y revisión antes de entrar en operación. De acuerdo con el anuncio del alcalde Dumek Turbay, los buses estarán al servicio de los usuarios desde el 30 de noviembre.

La adquisición hace parte de una compra de 55 vehículos para fortalecer el transporte masivo de Cartagena. De ese total, 17 busetones comenzaron a operar en septiembre, mientras que el grupo restante está conformado por 27 buses tipo padrón, cinco articulados y seis eléctricos, cuya incorporación será progresiva.

Ante la publicación, el alcalde solicitó una rectificación a Retenes Cartagena y cuestionó que las imágenes del traslado fueran presentadas sin el contexto de la operación logística. El mandatario también recordó un episodio del pasado 16 de julio, cuando la misma página relacionó unos postes instalados por Distriseguridad con cámaras de fotomultas, aunque, según la Administración distrital, estaban destinados a equipos de videovigilancia.

La Alcaldía y TransCaribe insistieron en que el traslado de los vehículos corresponde a una operación programada y pidieron consultar los canales oficiales para verificar la información relacionada con el sistema de transporte.