Colombia

Desde el 12 y hasta al 22 de noviembre, Corferias será el escenario de una nueva edición del Salón Internacional del Automóvil, que reunirá a más de 83 marcas nacionales e internacionales con propuestas para diferentes necesidades del mercado colombiano.

La oferta incluirá fabricantes asiáticos y europeos, además de marcas tradicionales que han acompañado a los colombianos durante décadas. También habrá alternativas para quienes buscan vehículos pequeños, familiares, deportivos, de alta gama, eléctricos, híbridos y utilitarios.

Uno de los aspectos destacados de este encuentro de la industria automotriz en su vigésima edición es la presencia de vehículos comerciales y de trabajo, especialmente de fabricantes del mercado chino, que tendrán una participación importante en la exhibición.

Quienes estén pensando en comprar su primer carro podrán conocer opciones de marcas como Chevrolet, Hyundai, Mazda, Renault, Volkswagen, Peugeot, Jeep y Bestune.

Para las familias, la oferta incluirá vehículos en los que el espacio interior, la comodidad, la seguridad y la capacidad del maletero serán algunos de los aspectos a destacar. En este segmento participarán fabricantes como Kia, Hyundai, Mitsubishi, Ford, Fiat, Chery, Changan, MG, Jetour y Subaru.

Los aficionados a los modelos deportivos también tendrán alternativas. BMW presentará propuestas de su línea M, mientras que MINI y Porsche harán parte de la exhibición. En el segmento de lujo estarán Mercedes-Benz, Audi, Volvo y BMW, con modelos que unen tecnologías, diseño y prestaciones orientadas al confort y el desempeño.

Por otro lado, marcas como BYD, AION, JMEV, VOYAH, Xiaoma y Zeekr exhibirán vehículos eléctricos e híbridos, en una oferta que permitirá a los visitantes conocer aspectos como autonomía, eficiencia y alternativas de recarga.

Para quienes buscan vehículos destinados a la aventura o para transitar por diferentes condiciones de terreno, habrá opciones SUV y todoterreno de fabricantes como Jeep, BAIC, Honda, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, ROX y Toyota.

La exhibición también contará con camionetas, furgones, pick-ups y vehículos de carga para actividades laborales y productivas. En este segmento estarán marcas como RAM, JMC, Chevrolet, Foton, Isuzu, JAC, Mercedes-Benz, Farizon y Sinotruk.

A esto se sumarán novedades en seguridad y tecnología a bordo, con sistemas de asistencia a la conducción, conectividad, soluciones inteligentes de parqueo y herramientas de seguridad de marcas como Arcfox, Deepal, Geely, GWM, Honda, Xpeng y Zeekr.

Veinte ediciones de cambios en la industria automotriz

La edición número 20 también será una oportunidad para observar cómo ha cambiado el sector durante las últimas décadas. Marcas como Fiat, Jeep, JMC, MG y Peugeot reflejan parte de esa transformación, con portafolios que han incorporado nuevas tendencias de diseño, tecnologías de asistencia y alternativas de electrificación.

Entre las propuestas destacadas se encuentra el MG Cyberster, un descapotable 100 % eléctrico que hace parte de la apuesta de la marca por combinar diseño y nuevas tecnologías.

Los interesados podrán consultar los horarios, las fechas y la información sobre boletería en la página oficial: https://salondelautomovil.com/.