Un turista argentino que se encuentra en Cartagena por el ambiente futbolístico que vive la ciudad recuperó su teléfono celular gracias a la intervención de la Policía Metropolitana.

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El visitante, identificado como Diego Daniel Juara, informó a los uniformados que había perdido su dispositivo mientras descansaba y solicitó apoyo para encontrarlo. Tras conocer el caso, los policías activaron un procedimiento de búsqueda que permitió rastrear la ubicación del equipo mediante su sistema de geolocalización.

Una vez localizado, el teléfono fue recuperado y entregado a su propietario, quien agradeció la atención y la respuesta de las autoridades.

El caso se presenta en medio de la llegada de numerosos aficionados argentinos y brasileños a Cartagena, especialmente seguidores de Boca Juniors, que han elegido la ciudad como punto de estadía antes de la final que se disputará en Barranquilla.