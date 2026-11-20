Los viajeros que salen desde el Muelle La Bodeguita de Cartagena cuentan con una nueva alternativa para comprar alimentos y productos antes de embarcarse. La cadena OXXO abrió un establecimiento en esta terminal marítima, con una oferta dirigida tanto a turistas como a residentes que utilizan los servicios náuticos de la ciudad.

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El nuevo local busca facilitar las compras de quienes se dirigen hacia las islas del Rosario y San Bernardo, participan en recorridos por la bahía o realizan pasadías en destinos insulares. La apertura también amplía la presencia de la marca en sectores turísticos de Cartagena.

La tienda dispone de café, bebidas para hidratación, refrigerios, perros calientes, sándwiches, empanadas y productos de cuidado personal, además de artículos básicos para los viajes.

Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta ejecutiva de Corpoturismo, destacó que la llegada de esta cadena comercial amplía los servicios disponibles en el muelle y ofrece más facilidades a quienes utilizan esta terminal para sus actividades turísticas.

Por su parte, Andrés Morales, director general de OXXO Colombia, explicó que este establecimiento corresponde a un formato más pequeño, pensado para atender a las personas en lugares de alto movimiento. La apuesta, señaló, es acercar productos de consumo rápido a quienes se preparan para sus recorridos por el Caribe.

Con esta apertura, el Muelle La Bodeguita incorpora una nueva oferta comercial en uno de los principales puntos de salida hacia los destinos insulares de Cartagena.