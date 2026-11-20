El complejo recreacional y deportivo Actívate, que construye la Gobernación de Bolívar en el municipio de María La Baja, registra un avance físico real del 82,1 % y se encamina a convertirse en un nuevo punto de encuentro para miles de habitantes de los Montes de María.

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El proyecto contempla una infraestructura pensada para el deporte, la recreación, la integración comunitaria y el bienestar de las familias.

Entre los espacios que se encuentran en ejecución están una cancha múltiple, cancha de fútbol, zona biosaludable, zona de juegos infantiles, zonas verdes, áreas de circulación, salón múltiple y un módulo de administración, cafetería y baños, entre otros espacios destinados al uso de la comunidad.

De acuerdo con el avance de cada frente de obra, la cancha de fútbol alcanza el 97,4 %, la zona biosaludable el 97,3 %, la cancha múltiple el 86,7 %, el salón múltiple el 86,6 %, la zona de juegos infantiles el 83,5 %, las zonas verdes el 82 %, el módulo de administración, cafetería y baños el 87,8 %, y las áreas de circulación el 79,9 %.

“Actívate es mucho más que un escenario deportivo. Es un espacio que estamos construyendo para que las familias de María La Baja y de los Montes de María tengan un lugar digno para hacer deporte, compartir, realizar actividades culturales y encontrarse como comunidad. Queremos que nuestros niños, jóvenes, adultos y familias puedan disfrutar de una infraestructura de calidad y que este complejo se convierta en un referente de bienestar para toda la región”, afirmó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana.

Con este proyecto, la Gobernación de Bolívar continúa fortaleciendo la infraestructura social y deportiva del departamento, llevando escenarios que permitan promover estilos de vida saludables, la convivencia y la integración de las comunidades.

Actívate avanza y María La Baja se prepara para recibir un nuevo espacio para el deporte, la recreación y el encuentro de las familias de los Montes de María.