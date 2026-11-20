El cantante colombiano Maluma se llevó dos premios en LOS40 Music Awards 2026, durante la ceremonia que se realizó este viernes 20 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, España. El artista fue uno de los protagonistas de la noche gracias a dos de sus colaboraciones musicales más recientes.

El primer reconocimiento llegó en la categoría Mejor Colaboración Latina por “Apambichao”, canción que interpreta junto a Manuel Turizo. El segundo galardón fue en Mejor Colaboración Urbana por “Pa’ la seca”, tema que comparte con Ryan Castro.

El paisa llegó a esta edición con cinco nominaciones, que también incluían Mejor Artista o Grupo Latino, Mejor Álbum Latino por Loco X Volver y Mejor Vídeo Musical por “Agua”, su colaboración con Shakira.

Tras recibir los reconocimientos, Maluma manifestó su alegría por compartir estos logros con sus colegas y agradeció a la organización de LOS40 y al público español por el respaldo a su música. También destacó el cariño que ha recibido de Barcelona a lo largo de su carrera.

Estos premios llegan en un momento importante para el cantante, quien el pasado 15 de mayo presentó Loco X Volver, su séptimo álbum de estudio. El trabajo está compuesto por 14 canciones y representa un regreso a sus raíces colombianas, con sonidos como vallenato, salsa, merengue y reguetón.

El disco cuenta con colaboraciones de artistas como Shakira, Ryan Castro, Kany García, Grupo Frontera, Beéle y Yeison Jiménez. Entre las canciones que hicieron parte de su promoción se encuentra precisamente “Pa’ la seca”, uno de los temas reconocidos en Barcelona.

¿Qué viene para Maluma en 2027?

El cantante también se prepara para el Loco X Volver World Tour 2027, una gira que contempla más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África, entre 2027 y 2028.

La expectativa por sus presentaciones ya se refleja en la venta de entradas. En Bogotá, los tres primeros conciertos, programados para el 5, 6 y 7 de febrero, agotaron su boletería, por lo que se habilitó una cuarta fecha para el 9 de febrero.

En Madrid también se anunciaron nuevas presentaciones después de que las dos primeras fechas se agotaran en 90 minutos. Mientras tanto, en Santiago de Chile se confirmó un segundo concierto tras venderse la primera fecha durante la preventa.

De esta manera, Maluma cierra el 2026 con dos nuevos reconocimientos internacionales, un álbum que reúne diferentes sonidos colombianos y una gira mundial que ya genera expectativa entre sus seguidores.