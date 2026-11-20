Publicaciones en redes sociales se han referido a presuntos sobrecostos relacionados con el monumento a la Virgen del Carmen, ubicado en el barrio Blas de Lezo.

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A través de videos y comentarios, ciudadanos demostraron su inquietud por un pago que asciende a 412 millones de pesos, por la fabricación, transporte e instalación de la escultura, ubicada en el parque sobre la Transversal 54.

En diálogo con Caracol Radio, el maestro Óscar Noriega, reconocido artista de Cartagena y autor del trabajo para la empresa que contrató con el distrito, explicó que así parezca una cifra elevada, el valor se ajusta a los precios internacionales de contratación con el Estado.

Así mismo, aclaró que la pieza es de bronce y no de cemento, y que su apariencia actual corresponde a una nueva intervención que se le realizó en materia de pintura y acabado.