El Juzgado Quinto Laboral Municipal de Cartagena declaró improcedente la tutela interpuesta por la Corporación ECA ONG contra la Secretaría General del Distrito, en relación con la licitación pública para contratar el servicio de alumbrado navideño de 2026.

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La organización, representada por Gustavo Rodríguez Rojas, cuestionó las condiciones establecidas en el pliego de la licitación LP-SEGD-001-2026. Según sus argumentos, algunos requisitos para participar y criterios de evaluación podrían restringir la competencia y afectar la igualdad entre los posibles oferentes. Por esa razón, pidió modificar los apartados señalados y suspender el cronograma del proceso.

Durante el trámite, la Alcaldía de Cartagena solicitó negar el amparo. La administración sostuvo que los documentos fueron publicados en el SECOP II, que las observaciones presentadas recibieron respuesta y que las condiciones del proceso se ajustan a las normas de contratación pública. También argumentó que existen mecanismos judiciales ordinarios para controvertir las decisiones relacionadas con la licitación.

Colombia Compra Eficiente, vinculada al proceso, explicó que su función como entidad rectora de la contratación pública no incluye elaborar los pliegos ni establecer los requisitos de las licitaciones adelantadas por las entidades territoriales. Por tanto, señaló que esas responsabilidades corresponden al Distrito.

Al resolver la acción, el juzgado concluyó que las controversias sobre las condiciones del proceso contractual deben tramitarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante los mecanismos previstos en la ley. Además, indicó que el cierre de la licitación, programado para el 12 de noviembre, no demostraba por sí solo la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención excepcional del juez de tutela.

La decisión no constituye un pronunciamiento sobre la legalidad del pliego ni sobre las respuestas entregadas a las observaciones. Es decir, el juzgado no resolvió si las condiciones cuestionadas son válidas o no, sino que determinó que ese debate debe darse por la vía judicial correspondiente.