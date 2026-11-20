Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que murió Hoover Arley Sánchez Rojas, un empresario oriundo de Neiva, Huila, cuyo cuerpo fue encontrado en la habitación de un hotel en Cartagena de Indias.

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El caso se habría registrado durante el pasado fin de semana, cuando el hombre se encontraba hospedado en la capital de Bolívar. De acuerdo con la información conocida, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal el lunes 16 de noviembre, entidad que adelanta los respectivos estudios forenses para determinar las causas de su muerte.

Por ahora, no se han establecido públicamente las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento ni los motivos que llevaron al empresario a viajar a Cartagena. Los resultados de los análisis forenses serán fundamentales para esclarecer lo sucedido.

Sánchez Rojas era conocido en Neiva por su participación en actividades culturales y de entretenimiento. En 2019 participó en una subasta pública de palcos para las tradicionales fiestas de San Pedro, en la que adquirió uno de estos espacios para disfrutar de los desfiles folclóricos que hacen parte de las celebraciones.

Asimismo, en 2022 realizó actividades de acompañamiento a organizaciones comunales en Guacirco, en articulación con la Alcaldía de Neiva. Durante los últimos años también se destacó como emprendedor del sector cultural y de entretenimiento, además de desempeñar funciones administrativas.

Entretanto, sus familiares han solicitado a las autoridades que se esclarezca lo ocurrido. Mientras avanzan las investigaciones y se conocen los resultados de Medicina Legal, el fallecimiento del empresario ha generado consternación entre sus allegados en el departamento del Huila.