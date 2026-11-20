Guardia Ambiental de Cartagena rescató babilla en la Vía Perimetral
El procedimiento se dio en jurisdicción del barrio Olaya, afortunadamente, sin personas lesionadas
Sobre las 11:00 p.m. y mientras muchos dormían, la Guardia Ambiental Colombiana atendió el llamado de la comunidad del sector Rafael Núñez de Olaya Herrera, por la presencia de un supuesto caimán en una zona colindante con la Vía Perimetral.
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Al llegar al lugar, la Guardia Ambiental constató que el animal era una babilla de gran tamaño, que mantuvo en alerta a la comunidad durante la noche.
El equipo de la Guardia aseguró el área contigua a una cancha y un canal en ese sector, logrando el rescate sin personas lesionadas ni afectaciones al animal.
La babilla será trasladada al CAV del EPA Cartagena para revisión médico veterinaria y posterior liberación en su hábitat natural.
La Guardia Ambiental Colombiana recuerda no intentar capturar, alimentar ni agredir a la fauna silvestre. Ante estos casos, mantener la distancia y reportar de inmediato.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.