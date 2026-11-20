Una operación de la Armada Nacional contra las estructuras del Clan del Golfo dejó 26 personas capturadas en Bolívar y otros departamentos del Caribe colombiano. El resultado representa un golpe a las redes que, según las autoridades, sostenían el abastecimiento de material de guerra, el transporte de armas y las actividades de narcotráfico de esta organización.

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Uno de los nombres que sobresale en el operativo es alias ‘Kikilo’ o ‘Kitico’, señalado de cumplir funciones de coordinación logística dentro de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, con influencia en los Montes de María. De acuerdo con la información oficial, este hombre estaría encargado de organizar el suministro de recursos, movilizar material de guerra y apoyar las operaciones del componente armado.

Según el balance divulgado por el Gobierno Nacional, 15 de los detenidos estarían vinculados a esta subestructura, mientras que los otros 11 harían parte de una red relacionada con el narcotráfico y el traslado de armas y municiones. Entre las 26 capturas se encuentran cinco personas señaladas como cabecillas.

Las operaciones se desarrollaron en Bolívar, Sucre y Atlántico y fueron lideradas por la Armada Nacional, en coordinación con otras autoridades. El objetivo era afectar las estructuras que permiten el funcionamiento de estas redes criminales en la región Caribe.

El Gobierno aseguró que los resultados buscan debilitar la capacidad logística y armada del Clan del Golfo, así como frenar sus actividades ilícitas y su incidencia sobre las comunidades.

La operación pone especial atención sobre los Montes de María, territorio donde las autoridades ubican la presencia de la subestructura mencionada.