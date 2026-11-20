Abrió sus puertas Expo Etnia Bolívar 2026, una iniciativa organizada por la Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social que busca visibilizar, impulsar y fortalecer los emprendimientos y las iniciativas culturales de mujeres étnicas: negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales e indígenas del departamento.

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El evento se desarrolla hasta el 20 de noviembre de 2026, desde las 10:30 am hasta las 8 pm, en el Palacio de la Proclamación, en Cartagena, convirtiéndose en un escenario de encuentro para la identidad, las tradiciones, la creatividad y el talento de las comunidades étnicas de Bolívar.

En esta edición participan 25 emprendedores provenientes de municipios como Turbaco, Mahates, María La Baja, Achí, San Juan, San Jacinto, entre otros, quienes tienen la oportunidad de exhibir sus productos, compartir sus saberes y dar a conocer sus iniciativas ante propios y visitantes.

El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó la importancia de generar oportunidades para las comunidades y respaldar a quienes, desde sus territorios, trabajan por preservar las tradiciones y construir alternativas de desarrollo económico.

“La invitación está abierta para que cartageneros, bolivarenses y visitantes se acerquen al Palacio de la Proclamación y apoyen el talento de nuestras emprendedoras étnicas”, expresó el mandatario.

Por su parte, la Primera Gestora Social de Bolívar, Angélica Salas, resaltó el papel de las mujeres étnicas como guardianas de la cultura, los saberes ancestrales y las tradiciones del departamento, así como la importancia de abrir espacios que permitan fortalecer su autonomía económica y visibilizar sus talentos.

“En esta tercera versión de Expo Etnia Bolívar queremos seguir visibilizando, exaltando y respaldando el talento, la creatividad y el liderazgo de las mujeres de nuestro departamento. Nuestro propósito es que cada vez más mujeres alcancen su autonomía económica, fortalezcan sus proyectos productivos y encuentren en sus talentos una fuente de desarrollo y bienestar para ellas, sus familias y sus comunidades”, agregó Salas.

Con Expo Etnia Bolívar 2026, la Gobernación de Bolívar promueve el reconocimiento de la diversidad cultural, el emprendimiento y el liderazgo de las mujeres que, desde sus comunidades, contribuyen a mantener vivas las raíces y la identidad del territorio.