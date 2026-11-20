Afinia, filial del Grupo EPM, anunció interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica en diferentes sectores de Cartagena durante este sábado 21 y domingo 22 de noviembre, debido a trabajos de mantenimiento preventivo y renovación de equipos en la subestación Chambacú.

De acuerdo con la compañía, estas intervenciones hacen parte de su plan de mantenimiento de la infraestructura eléctrica, con el que busca fortalecer la continuidad y calidad del servicio. Sin embargo, las labores requerirán suspensiones temporales de energía en varios circuitos de la ciudad.

Para este sábado 21 de noviembre, las interrupciones se concentrarán principalmente en los circuitos Chambacú 1, 7, 8 y 11.

En el circuito Chambacú 11 habrá dos interrupciones, entre las 7:00 y las 7:30 de la mañana y posteriormente entre las 5:00 y las 5:30 de la tarde, que afectarán sectores de Crespo, entre ellos edificios residenciales, el Centro Comercial Comfenalco, la Fiscalía General, el Hotel Wyndham, el Colegio El Carmelo y zonas aledañas.

Adicionalmente, entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, el mismo circuito tendrá una suspensión que comprenderá otros sectores de Crespo, Cielo Mar, San Pedro y Libertad, la vía a La Bocana, el Club Naval de Suboficiales, el Barrio Militar, la parroquia Cristo Rey y el aeropuerto.

Por su parte, el circuito Chambacú 8 tendrá trabajos entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, afectando los barrios Getsemaní y sectores de Chambacú, como La Caballeriza, Plaza de Variedades, Ligas Menores, El Espinal y el Parque del Espíritu del Manglar. También estarán sin servicio sectores de La Matuna, Puerto Duro, plazoleta Telecom y diferentes edificios y establecimientos del Centro.

En el circuito Chambacú 7, la suspensión se extenderá durante la misma franja horaria y comprenderá el Centro Histórico, San Diego, la Universidad de Cartagena, el sector de La Serrezuela, Las Bóvedas, el Teatro Heredia, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y numerosas calles y establecimientos comerciales de esta zona turística.

Entretanto, el circuito Chambacú 1 tendrá interrupciones entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en los barrios Torices, Loma Fresca, Paraíso II, Pablo VI-I y II, Palestina, República del Caribe, La Paz, Petare, Los Comuneros, Pedro Salazar, Paseo Bolívar, Nariño y sectores aledaños.

Para el domingo 22 de noviembre, los trabajos se extenderán a otros sectores de Cartagena, con intervenciones en los circuitos La Marina 2 y Chambacú 2, 3, 4, 5 y 9.

En el circuito La Marina 2, la suspensión será entre las 6:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, afectando un sector de Bocagrande, específicamente la carrera 1 entre calles 12 y 13, donde se encuentra el Hotel Hyatt Rental Plaza Bocagrande.

El circuito Chambacú 2 tendrá interrupciones entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en sectores de La Española, Lo Amador, Pie de la Popa, La Popa, El Espinal, Las Delicias, Pablo VI-II y zonas cercanas a la avenida Pedro de Heredia, además de diferentes instituciones educativas y conjuntos residenciales.

En el circuito Chambacú 3, los trabajos comprenderán sectores del Centro, las avenidas Daniel Lemaitre y Venezuela, La Matuna, Parque Centenario, Plaza de los Coches, el Centro Comercial Centenario y el edificio inteligente de Chambacú, entre otros puntos.

Por su parte, el circuito Chambacú 4 afectará sectores de Torices, San Pedro y Libertad, Canapote, Marbella, Daniel Lemaitre y Pablo VI-II.

En el circuito Chambacú 5, la suspensión comprenderá los barrios Pie del Cerro y Manga, El Espinal, la avenida Pedro de Heredia, el sector del periódico El Universal, el Centro Comercial Portal San Felipe, la avenida El Lago y la avenida Puente Las Palmas.

Finalmente, el circuito Chambacú 9 tendrá interrupciones en sectores de Torices, específicamente en la carrera 14 entre la calle 37 y la calle Santa Fe, así como en la calle Bogotá, además de los barrios El Cabrero y Marbella.

Afinia ofreció disculpas a los usuarios por las molestias que puedan ocasionar estas interrupciones y reiteró que las actividades buscan mejorar las condiciones de la infraestructura eléctrica y ofrecer un servicio más confiable y seguro.

La compañía recordó que los usuarios pueden reportar novedades relacionadas con el servicio a través de la línea telefónica 115 y la aplicación Afiniapp. Asimismo, invitó a consultar la programación de trabajos en el portal www.afinia.com.co, en la sección de trabajos programados, y mediante el canal de WhatsApp Afinia Trabajos Programados Bolívar.