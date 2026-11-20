El municipio de Santa Catalina recibió la visita del coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, quien presidió una emotiva ceremonia en la que la administración municipal exaltó el compromiso y la dedicación de los uniformados que prestan su servicio en esta población y en el corregimiento de Lomita Arena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la jornada, 20 hombres y mujeres de la Policía Nacional fueron condecorados en reconocimiento a su vocación de servicio, entrega y permanente compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana.

Su labor diaria contribuye a mantener la tranquilidad de una comunidad que forma parte fundamental de la historia y el patrimonio del departamento de Bolívar.

La ceremonia también rindió homenaje a quienes llevaron con honor el uniforme policial y, tras culminar su servicio activo, decidieron permanecer en esta tierra.

Un grupo de veteranos recibió un reconocimiento especial de manos del señor alcalde municipal y del comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, como muestra de gratitud por su legado y aportes a la seguridad de la región.

Como cierre de esta significativa jornada, la administración municipal entregó oficialmente una nueva camioneta 4x4 adquirida con recursos del Fondo de Seguridad, la cual fortalecerá las labores de vigilancia, prevención y reacción policial en el municipio de Santa Catalina y sus corregimientos.

Esta dotación permitirá mejorar la capacidad operativa de los uniformados, optimizar los tiempos de respuesta ante los requerimientos ciudadanos y seguir consolidando entornos más seguros para las familias santacatalineras.

La Policía Nacional agradece el respaldo de la administración municipal y reafirma su compromiso de continuar trabajando, de manera articulada con las autoridades y la comunidad, por la seguridad, la convivencia y la construcción de territorios más tranquilos para todos.