Lo que parecía ser un millonario golpe contra el transporte de carga terminó con la recuperación de un tractocamión y 227 bultos de café tipo exportación. El automotor, que había sido hurtado en San Juan Nepomuceno, fue localizado por la Policía Nacional durante labores de vigilancia y control sobre la Troncal de Occidente.

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El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, quienes, mientras recorrían el kilómetro 100+100 de la Ruta Nacional 2515, observaron un vehículo de carga pesada que se encontraba abandonado a un costado de la carretera, situación que llamó la atención de los policiales.

Al realizar la inspección, las autoridades establecieron que se trataba de un tractocamión marca International, línea 9400, modelo 2012, de placas SZW-675, cuyas características coincidían con las de un automotor reportado como robado en esa jurisdicción.

La verificación permitió confirmar que el vehículo tenía una denuncia por hurto, registrada el 13 de noviembre de 2026 mediante noticia criminal ante la Fiscalía 54 Local de Cartagena.

Con esta información, los uniformados adelantaron los procedimientos correspondientes para garantizar su recuperación y la de la mercancía que transportaba.Uno de los aspectos más relevantes del operativo fue el valor económico de los elementos encontrados.

Según el reporte oficial, el cabezote está avaluado en 120 millones de pesos, mientras que los 227 bultos de café de exportación representan aproximadamente 254 millones, para un total de 374 millones de pesos.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de fortalecer los controles sobre los principales corredores viales. “Nuestra prioridad es proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos.

Seguiremos desplegando nuestras capacidades institucionales para prevenir el hurto de vehículos de carga y brindar tranquilidad a quienes diariamente movilizan sus productos por las carreteras de Bolívar”, señaló el oficial.

Este resultado cobra especial importancia por tratarse de un corredor estratégico para el transporte de mercancías entre el interior del país y la región Caribe.

La presencia de las patrullas de carretera permite desarrollar acciones preventivas, verificar antecedentes de automotores y atender situaciones que puedan afectar la seguridad de los transportadores.

Finalmente, tanto el tractocamión como el cargamento recuperado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad encargada de continuar con las actuaciones correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener los patrullajes y controles en las vías del departamento, e invitó a los conductores a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo que afecte su actividad.