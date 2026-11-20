La intervención estará a cargo de Aguas de Cartagena y contempla trabajos sobre la carrera 56, en un tramo comprendido entre las calles 4 y 5.

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Las labores buscan instalar y poner en funcionamiento un equipo de bombeo que permitirá impulsar el agua a través de una tubería de 500 milímetros. Debido a estas actividades, será necesario restringir el paso vehicular en la calzada que conduce hacia Mamonal.

El cierre se extenderá durante aproximadamente dos meses, según la información entregada por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), que implementará un Plan de Manejo de Tráfico para organizar la circulación mientras avanza el proyecto.

La medida tendrá especial incidencia en los vehículos de carga que transitan por este corredor, por lo que las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con anticipación, atender las señales instaladas y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.

El DATT también pidió a los demás conductores reducir la velocidad y circular con precaución en el sector, teniendo en cuenta las modificaciones temporales que se mantendrán durante la ejecución de los trabajos.