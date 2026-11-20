La seguridad energética de Colombia enfrenta nuevos desafíos por la reducción de su capacidad de abastecimiento propio y la dependencia creciente de combustibles importados. Durante un panel sobre almacenamiento estratégico, realizado en Cartagena, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta y el director de Hidrocarburos de la UPME, Karol Enrique Cifuentes Thorrens, advirtieron sobre la necesidad de fortalecer las reservas nacionales para evitar interrupciones y aumentos en los costos.

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Uno de los principales problemas señalados es la limitada capacidad de almacenamiento. Según Cifuentes, los inventarios disponibles actualmente corresponden principalmente a las existencias de comercializadores y distribuidores, lo que representa una autonomía de apenas dos o tres días. Para responder a esta situación, la UPME identificó 18 zonas estratégicas donde podrían desarrollarse instalaciones de almacenamiento, con el propósito de ampliar esa capacidad a un rango de entre cuatro y 30 días.

El panorama también refleja una mayor dependencia del mercado internacional. Durante el encuentro se indicó que Colombia importa cerca del 40 % del gas natural que consume. En materia de combustibles para vehículos, las proyecciones de la UPME apuntan a que el país ya requiere importar gasolina y podría comenzar a traer diésel para consumo automotor hacia 2027. Para 2040, más de la mitad de la gasolina consumida sería de origen extranjero.

Ante este escenario, Acosta defendió la necesidad de reactivar la exploración de hidrocarburos y no descartar técnicas de extracción no convencional, como el fracking. Entre las medidas mencionó la reserva de 20 millones de hectáreas en cuencas sedimentarias por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como paso previo a una posible oferta de bloques exploratorios.

El debate también abordó los desafíos de la movilidad eléctrica. Cifuentes señaló que el país debe mejorar la infraestructura de carga en viviendas, edificios residenciales y estaciones públicas, además de garantizar la capacidad de las redes eléctricas para atender una mayor demanda.

Las intervenciones dejaron en evidencia el reto de garantizar el suministro energético mientras avanza la transición hacia fuentes más limpias, en medio de las presiones internacionales y la necesidad de ampliar la infraestructura de almacenamiento.