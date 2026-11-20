El crecimiento de la inteligencia artificial y la cantidad de información que circula diariamente están cambiando la manera en que las organizaciones trabajan y toman decisiones. En este escenario, la Ciencia de Datos ha adquirido relevancia como un campo que permite encontrar patrones, interpretar información y generar respuestas a problemas de distintos sectores.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) le apuesta a esta área mediante su programa de formación en Ciencia de Datos, integrado a la Escuela de Transformación Digital. Esta estructura académica también reúne programas como Ingeniería de Sistemas y Computación, Marketing y Transformación Digital, y Comunicación Social, con el propósito de conectar conocimientos tecnológicos y otras disciplinas.

La formación en este campo combina matemáticas, estadística y programación con el estudio del entorno empresarial y social. Sus aplicaciones permiten trabajar con grandes cantidades de información, evaluar su confiabilidad y utilizar métodos de análisis para obtener resultados que respalden decisiones.

Entre las habilidades que contempla el programa están la construcción de modelos estadísticos, el análisis de datos, el aprendizaje automático y la visualización de información. También se aborda la identificación de errores y sesgos que pueden alterar los resultados de un análisis.

La propuesta académica incluye, además, aspectos relacionados con el uso responsable de los datos, el trabajo con profesionales de distintas áreas y la presentación de resultados para públicos técnicos y administrativos. Para ello, contempla ejercicios prácticos, simulaciones y proyectos vinculados con empresas.

Con esta apuesta, la UTB busca preparar profesionales para un entorno en el que la información tiene un papel cada vez más importante en la innovación, la gestión empresarial y la solución de problemas sociales y económicos.