La medida fue definida durante una reunión en las instalaciones del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), en la que participaron representantes de la Gobernación de Bolívar, la Policía Nacional, las alcaldías de Santa Rosa, Villanueva y San Estanislao de Kostka, además de empresas y cooperativas transportadoras.

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El encuentro permitió establecer una hoja de trabajo para intensificar las acciones contra el transporte informal en el corredor vial de La Línea y en Cartagena. También se acordó coordinar las intervenciones de las autoridades, respetando las competencias de cada entidad, y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.

José Ricaurte, director del DATT, explicó que la articulación busca respaldar a quienes prestan el servicio de transporte público colectivo formal y atender las dificultades de movilidad que se presentan entre Cartagena y los municipios del norte de Bolívar.

En la mesa también participaron representantes de las empresas Renaciente y Media Luna, así como de las cooperativas COOTRANSVI y COOTRANSAR.

Las autoridades señalaron que el trabajo conjunto apunta a mejorar la organización del transporte, promover el cumplimiento de las normas y reforzar la seguridad de quienes se movilizan por estas vías.