Las empresas, organizaciones y comunidades que desarrollan proyectos en favor del medioambiente podrán participar en el Premio Ambiental ‘DiQueSí’, una iniciativa liderada por Cardique junto con la ANDI Seccional Bolívar, la Cámara de Comercio de Cartagena y la Universidad de Cartagena.

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La convocatoria busca visibilizar experiencias que contribuyan a la conservación de los ecosistemas, la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades en las tres ecorregiones de la jurisdicción de Cardique: la Zona Marino-Costera y Ciénaga de la Virgen, el Canal del Dique y los Montes de María.

Podrán postularse empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, colectivos sociales, grupos comunitarios y alianzas entre estos actores, siempre que cuenten con iniciativas desarrolladas en uno o varios municipios de la jurisdicción y puedan demostrar sus resultados.

El premio contempla seis categorías: biodiversidad, conservación y restauración; sostenibilidad y responsabilidad ambiental empresarial; acción climática y eficiencia en procesos productivos; economía circular y aprovechamiento sostenible; impacto ambiental territorial, y empresas que impulsen soluciones ambientales comunitarias.

Las propuestas serán calificadas sobre 100 puntos, teniendo en cuenta aspectos como el impacto ambiental y social, la participación de las comunidades, la innovación, la sostenibilidad y la posibilidad de replicar las experiencias en otros territorios. También será fundamental presentar evidencias que permitan comprobar los beneficios alcanzados y los ecosistemas o poblaciones favorecidas.

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre. La revisión de requisitos se realizará los días 1 y 2 de diciembre, mientras que la evaluación irá hasta el día 10. Los finalistas se conocerán el 11 de diciembre y la ceremonia de reconocimiento está prevista para el 17 de ese mes.