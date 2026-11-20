Dos personas fueron capturadas en flagrancia en la vereda Tierrabaja, zona norte de Cartagena, por su presunta responsabilidad en el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica. Según las autoridades, los ciudadanos fueron sorprendidos mientras adelantaban la construcción de viviendas en terrenos de la Ciénaga de la Virgen.

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El caso fue detectado durante labores de inspección y vigilancia del programa Ambientic de Cardique. En medio de estos recorridos, integrantes de la Guardia Ambiental Colombiana alertaron sobre las obras que se estarían desarrollando en el área protegida.

Tras recibir el reporte, unidades de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Cartagena llegaron al lugar y realizaron las capturas.

Los dos ciudadanos quedaron a disposición de la autoridad competente, que adelantará el proceso de judicialización para determinar su situación legal.

La Ciénaga de la Virgen es uno de los ecosistemas estratégicos de Cartagena, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a proteger los recursos naturales y reportar cualquier actividad que pueda afectar estos espacios a través de la línea 123.