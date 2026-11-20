La Gobernación de Bolívar logró poner en marcha en un proceso de flexibilización docente que buscó responder de manera más ágil a las necesidades de las instituciones educativas del departamento y garantizar que las plazas vacantes sean ocupadas en el menor tiempo posible.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En el sur de Bolívar, esta estrategia permitió el nombramiento de 94 maestros en los municipios de Simití, Morales, Santa Rosa del Sur, Norosí y Montecristo, priorizando el criterio de arraigo territorial.

La estrategia busca que los educadores nombrados tengan vínculos con las comunidades en las que desarrollarán su labor, especialmente en las zonas rurales y de montaña, donde históricamente ha sido más complejo garantizar la permanencia de los docentes.

Al contar con maestros provenientes de la misma región, se favorece su permanencia en las sedes educativas y se reducen los riesgos de abandono o traslado de los cargos.

“Después de muchos procesos en los que la alta rotación de docentes de estas zonas, afectaron el servicio educativo, impulsamos la iniciativa de contratar profesionales provenientes de los mismos municipios, previa autorización del gobierno nacional. Así llevamos a buen término esta idea”, expresó la secretaria de Educación, Crijulieth Ramos.

Esta iniciativa se tradujo en mayor continuidad y estabilidad para los estudiantes, quienes pueden contar con sus docentes durante el desarrollo del calendario escolar y fortalecer sus procesos de aprendizaje.

Para la Gobernación de Bolívar, flexibilizar los procesos de nombramiento y priorizar el arraigo es una apuesta por una educación más cercana a las comunidades, con maestros que conocen su territorio y están comprometidos con el desarrollo de sus niños, niñas y jóvenes.