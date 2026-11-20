250 cartageneros se certificaron en formación sobre herramientas digitales
Los participantes finalizaron cursos de Informática Básica, Marketing Digital, Power BI, Excel y Python
Un total de 250 ciudadanos recibieron su certificación tras completar el proceso de formación de Digitalízate Comunidad, programa desarrollado por la Oficina Asesora de Informática en conjunto con la Escuela de Gobierno y Liderazgo de Cartagena.
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La capacitación incluyó cinco áreas: Informática Básica, Marketing Digital, Power BI, Excel y Python. A través de estos contenidos, los participantes adquirieron conocimientos para utilizar herramientas tecnológicas en sus actividades diarias, proyectos personales, emprendimientos y espacios de trabajo.
La estrategia busca acercar la formación digital a la ciudadanía y brindar capacidades que permitan aprovechar la tecnología en distintos ámbitos. Con esta nueva jornada de certificación, la Administración distrital continúa impulsando espacios de aprendizaje orientados a reducir las brechas de acceso y conocimiento tecnológico en Cartagena.