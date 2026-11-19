En sus calles, plazas, playas e islas ya se siente el ambiente futbolero con seguidores de Boca Juniors y Atlético Mineiro que aprovechan su estadía para conocer los atractivos turísticos de la ciudad.

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Las proyecciones estiman la llegada de entre 15.000 y 22.000 hinchas internacionales a la región, principalmente de Argentina y Brasil, con Cartagena como uno de los destinos elegidos para establecerse antes del encuentro que se disputará en Barranquilla.

El mayor movimiento de visitantes se concentra durante esta semana, especialmente entre el martes y el viernes, antes del desplazamiento de los aficionados hacia el estadio Metropolitano para la final del sábado 21 de noviembre. Esta dinámica también ha impulsado la ocupación hotelera en sectores como el Centro Histórico, Bocagrande y la Zona Norte.

La presencia de turistas representa una oportunidad para distintos sectores de la economía local, entre ellos hoteles, restaurantes, transporte, guías turísticos, comerciantes y operadores de servicios en playas. Además, la llegada de aficionados permite proyectar la imagen de Cartagena en medios de comunicación y redes sociales de distintos países de Latinoamérica.

Las autoridades y entidades turísticas mantienen acciones de acompañamiento y coordinación para facilitar la movilidad, promover la seguridad y garantizar una convivencia adecuada en los lugares de mayor concentración.

Desde el sector turístico también hicieron un llamado a los visitantes y residentes a cuidar los espacios públicos, mantener limpia la ciudad y respetar sus entornos. La apuesta es que quienes llegaron por el fútbol también se lleven una buena experiencia de Cartagena y contribuyan a mostrar su atractivo como destino internacional.