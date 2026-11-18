Peque- Antioquia

El pasado 11 de noviembre, el municipio de Peque en el Occidente de Antioquia había quedado incomunicado por el colapso de un puente en la vía principal que comunica con la población de Uramita y a su vez con Urabá y Medellín. Desde ese momento, la gobernación de Antioquia comenzó labores para restablecer la movilidad y el lunes 16 de noviembre se habilitó un paso provisional por el sector El Tambor a unos 3 km de la cabecera municipal.

La gobernación informó que el paso se da luego de un llenado con roca en el punto afectado y tras varios días de labores, la movilidad para pasajeros quedó habilitada. Existe una restricción para vehículos de carga. Solo livianos.

“Nos comprometimos a tener la vía habilitada en cinco días. El día de ayer fue habilitada la vía de manera provisional, pero ya hay paso entre el municipio de Peque y Uramita. Mientras seguimos trabajando en la solución definitiva, que es la construcción de un nuevo puente, que aspiramos esté en los próximos meses iniciando su construcción”, manifestó Sebastián Castaño, secretario de Infraestructura de Antioquia.

Por el momento, aparte del transporte de personas, se soluciona de manera provisional el ingreso de alimentos y la extracción de productos como el café, plátano, entre otros, que tenían afectada la economía.