Más de 260 toneladas de residuos fueron recolectadas por Pacaribe durante las Fiestas de Independencia de Cartagena, que se desarrollaron entre el 11 y el 16 de noviembre. La operación incluyó jornadas de limpieza antes, durante y después de las principales actividades programadas en la ciudad.

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Entre los eventos atendidos estuvieron el Bando de Independencia, el Festival Náutico, el Bololó del Arsenal y el Cabildo de Getsemaní, además de otras celebraciones que concentraron a residentes y visitantes en diferentes sectores de la capital de Bolívar.

Para cumplir con estas labores, la empresa dispuso de personal y equipos operativos que trabajaron de manera continua durante las festividades, con el propósito de mantener en condiciones adecuadas los espacios públicos y atender la generación de residuos propia de esta temporada.