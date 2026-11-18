La cadena de tiendas de conveniencia OXXO inició oficialmente sus operaciones en Bolívar con la apertura de cinco establecimientos en Cartagena y una inversión inicial superior a los $4.000 millones. La llegada de la compañía marca el comienzo de su expansión en la región Caribe, donde proyecta atender a más de 100.000 clientes al mes.

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Los nuevos puntos están ubicados en la Torre del Reloj, calle Pacoa, Bocagrande, la estación de servicio El Bosque y el Muelle La Bodeguita. La empresa busca consolidar su presencia en una ciudad estratégica por su actividad comercial y turística.

Además de su oferta de alimentos preparados, productos para el hogar y café de su marca Andatti, uno de los servicios que acompañará esta apertura será el de corresponsal bancario. A través de este mecanismo, los usuarios podrán realizar consignaciones, retiros hasta las 10:00 de la noche y pagos de facturas.

“Llegar a Cartagena con una inversión inicial de más de $4.000 millones de pesos es la confirmación de que Colombia es una plaza estratégica para nosotros. Queremos ser un aliado del Caribe, dinamizar su economía y hacerle la vida más fácil a la gente”, señaló Andrés Morales, CEO de OXXO Colombia.

La compañía también anunció la implementación de su estrategia ‘NOXXOTRAS Seguras’, desarrollada en articulación con la Alcaldía de Cartagena y la Oficina de Asuntos para la Mujer. La iniciativa busca convertir las tiendas en puntos de orientación para mujeres que enfrenten situaciones de violencia, mediante códigos QR, señalización y personal capacitado para facilitar el acceso a las rutas de atención. El acompañamiento estará disponible para cualquier persona que necesite ayuda.

La empresa también destacó su política ‘Esto no se vende a menores de 18’, con la que establece controles para impedir la comercialización de bebidas alcohólicas, tabaco y productos con nicotina a menores de edad.

Con cerca de 700 establecimientos en Colombia, OXXO considera su llegada a Cartagena un paso importante en su estrategia de crecimiento nacional y en la consolidación de su operación en el mercado latinoamericano.