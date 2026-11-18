El futuro de la infraestructura en Colombia pasará por tres grandes desafíos: terminar las obras que ya están contratadas, encontrar nuevas fuentes de financiación ante las restricciones fiscales y establecer reglas claras que permitan atraer inversión y garantizar la continuidad de los proyectos.

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Estos serán los ejes del XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), que se realizará del 25 al 27 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones de Cartagena, bajo el lema Colombia conectada y sin fronteras: del plan a la obra.

La agenda busca poner sobre la mesa una discusión que va más allá de los anuncios de nuevas obras: cómo convertir la planeación en ejecución, asegurar los recursos y construir condiciones de confianza para que la infraestructura vuelva a consolidarse como uno de los motores del crecimiento económico, la competitividad y la generación de empleo.