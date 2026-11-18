El Concejo Distrital de Cartagena aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 128 de 2026, que autoriza la incorporación y el traslado de recursos por un monto superior a los $29.620 millones para fortalecer las apropiaciones presupuestales de varias dependencias de la administración distrital.

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La decisión se tomó durante la sesión ordinaria de este miércoles 18 de noviembre. La iniciativa recibió 18 votos a favor y uno en contra, correspondiente al concejal Armando Córdoba, de Alianza Verde.

De acuerdo con el desglose presentado ante la corporación, el proyecto contempla la incorporación de $5.693 millones, provenientes de diferentes fuentes de financiación, entre ellas recursos del FSRI, Coljuegos, el impuesto de transporte por oleoductos y dividendos de la Sociedad Portuaria. Este dinero será destinado al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y a la Secretaría General.

Adicionalmente, se aprobó un traslado presupuestal de $23.926 millones, procedentes de saldos liberados del servicio de la deuda y de proyectos que no fueron ejecutados por la Secretaría General.

La totalidad de estos recursos será asignada a la Secretaría de Educación. De ese monto, $22.206 millones se utilizarán principalmente para financiar la nómina del personal administrativo, mientras que otros $1.720 millones respaldarán la implementación del programa ‘La Escuela nos Espera’.

Con esta redistribución, el Distrito busca fortalecer la financiación de dependencias y atender compromisos presupuestales durante la actual vigencia fiscal.

Tras la aprobación en el Concejo, el proyecto deberá pasar a sanción del alcalde Dumek Turbay Paz para convertirse en acuerdo distrital.