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Cartagena será sede del Congreso Nacional de Estaciones de Servicio 2026, un encuentro que reunirá a representantes del Gobierno, dirigentes gremiales, empresarios y especialistas nacionales e internacionales para discutir los desafíos de la distribución de combustibles y la transformación del sector.

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La cita, organizada por SOMOS UNO, tendrá lugar los días 19 y 20 de noviembre en el Hotel Las Américas. Durante las dos jornadas, los participantes analizarán asuntos como la concentración del mercado minorista, la regulación de la cadena de distribución, la seguridad del abastecimiento y las condiciones que enfrentan las pequeñas y medianas empresas.

La agenda también incluirá discusiones sobre sostenibilidad, tributación, seguridad laboral y ambiental, además de los retos particulares de las estaciones de servicio ubicadas en zonas de frontera.

Tecnología y movilidad eléctrica en la agenda

Uno de los componentes centrales será la transformación tecnológica del negocio. Expertos de distintos países abordarán el papel de la inteligencia artificial, la electromovilidad y las herramientas digitales en la operación de las estaciones de servicio.

Entre los invitados figura Frank Beard, especialista en tecnología y estrategia para este sector, quien expondrá sobre innovación, comercio y experiencia del consumidor. También participará el CEO y cofundador de WeCar Technology, empresa dedicada al desarrollo de software, inteligencia artificial e infraestructura digital para estaciones de servicio y puntos de carga de vehículos eléctricos.

El congreso busca abrir un espacio de diálogo entre los distintos actores de la industria y construir propuestas frente a los cambios regulatorios, económicos y tecnológicos que marcarán el futuro de esta actividad en Colombia y América Latina.