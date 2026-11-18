Un profesor de matemáticas fue capturado en el municipio de San Cristóbal, Bolívar, por su presunta responsabilidad en el delito de actos sexuales con menor de 14 años, informó la Policía departamental.

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Según las investigaciones, los hechos habrían ocurrido el 18 de marzo de 2026, cuando el docente presuntamente aprovechó su posición y la confianza que tenía con una de sus alumnas para acercarse a ella.

La Policía indicó que el hombre habría sujetado por la fuerza a la estudiante y la habría besado sin su consentimiento. El caso dio paso a una investigación judicial que derivó en una orden de captura expedida el 25 de agosto por el Juzgado Dieciocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena.

La detención fue realizada por integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), en coordinación con uniformados de la Zona de Atención Policial.