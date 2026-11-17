Que las familias víctimas del despojo y abandono forzado de tierras puedan hacer efectivos sus derechos es una de las prioridades de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Así lo manifestó su directora general, Myriam Martínez Cárdenas, durante el Encuentro Nacional “15 años de la Ley de Restitución de Tierras: balance, desafíos y perspectivas a 2031”, liderado por el Consejo Superior de la Judicatura.

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“Fortalecer la fase administrativa, mejorar la coordinación entre las entidadesencargadas del cumplimiento de las sentencias y acelerar la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto armado es nuestraprioridad”, afirmó la directora de la URT durante el panel “Perspectivas a 2031”. En este espacio también participaron el presidente del Tribunal Superiorde Medellín, Benjamín Yepes, y el delegado para Asuntos Agrarios y Tierras de la Defensoría del Pueblo, Juan Camilo Morales. La moderación estuvo a cargo del magistrado electo de la Corte Suprema de Justicia, Ramón Garcés.

Myriam Martínez explicó que la URT trabajará para que los casos que llegan a los jueces y magistrados cuenten con los requisitos necesarios para tomar decisiones, avanzar en el cumplimiento de las órdenesjudiciales que corresponden a la entidad yfortalecer el trabajoconjunto con las instituciones responsables de hacer realidad las decisiones de la justicia.

También destacó la importancia de respetar los derechos de todas las personas involucradas en los procesos de restitución, garantizando que cada caso avance con las debidas garantías. Asimismo, la directora señaló que el país debe prepararse para dar continuidad a las acciones de reparación y atención a las víctimas más allá de 2031.

Por su parte, la vicepresidenta del Consejo Superiorde la Judicatura y coordinadora de los asuntos de la especialidad en restitución de tierras, ClaudiaExpósito, destacó el papelde los despachos judiciales especializados en la protección de los derechos de las víctimas y en la consolidación de esta jurisdicción.

Finalmente, durante la jornada se resaltó que los jueces y magistrados especializadoshan contribuidoa la expedición de másde 14.000sentencias ya la restitución de cerca de un millón de hectáreas en Colombia.