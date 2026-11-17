Casi tres semanas después del incendio que destruyó una de las sedes del almacén El Gigante del Hogar, frente a La Plazuela, la Alcaldía de Cartagena dio por terminadas la demolición de la estructura y la limpieza del terreno.

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Los trabajos estuvieron a cargo de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), que llevó maquinaria amarilla y volquetas para sacar el material consumido por las llamas. Según el Distrito, la intervención se hizo con medidas de seguridad para proteger a los vecinos y a los peatones que transitan por el sector.

La emergencia no se limitó al almacén. Después del incendio, los técnicos de la OAGRD revisaron los negocios cercanos, varias viviendas y la institución educativa que está en la parte de atrás del edificio. Querían saber qué daños sufrieron esos inmuebles, reducir los riesgos y orientar a sus dueños en la recuperación.

La directora de la entidad, Gabriela Tinoco, señaló que el trabajo no se acaba cuando se apaga el fuego, sino que continúa con la recuperación de la zona afectada.

Por eso, la OAGRD seguirá haciendo seguimiento técnico a los inmuebles evaluados y coordinará con otras dependencias del Distrito las medidas necesarias para garantizar la seguridad del entorno.

Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente la causa del incendio ni el valor de las pérdidas.