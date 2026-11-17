Durante años, el aumento del nivel del río Magdalena fue motivo de angustia para los habitantes de Santa Lucía, corregimiento de Magangué. La erosión avanzó hasta destruir más de 40 viviendas y obligar a varias familias a abandonar sus casas. En medio de la emergencia, algunos residentes incluso se turnaban durante las noches para vigilar el comportamiento del afluente.

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La situación llevó a la comunidad a realizar protestas y bloqueos para exigir soluciones ante el riesgo de que la corriente siguiera afectando el territorio. Ahora, una intervención de la Gobernación de Bolívar busca cambiar ese panorama con obras de protección y mitigación en la ribera.

El proyecto comprendió 1.075 metros del margen izquierdo del Magdalena, a la altura de Santa Lucía. Entre los trabajos realizados se encuentran la instalación de materiales geosintéticos, mantos antisocavantes, geobolsas de más de 14 toneladas y revestimiento con colchacreto, elementos destinados a estabilizar el terreno y reducir el impacto de la corriente.

La intervención también incluyó un sendero peatonal con barandas, con el propósito de mejorar la seguridad y la movilidad en el sector. La obra, ejecutada bajo la responsabilidad de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Bolívar, tomó impulso luego de una visita del gobernador Yamil Arana, quien escuchó las solicitudes de los habitantes.

“Esta obra significa protección, tranquilidad y nuevas oportunidades para la gente. No se trata solamente de mitigar la erosión, sino también de recuperar este espacio para que Santa Lucía pueda proyectarse como un atractivo turístico y generar desarrollo para sus familias”, afirmó el mandatario.